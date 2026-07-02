В двух населенных пунктах Воронежской области ввели карантин по бешенству

Отметим, что в Анне под ограничения попала территория в радиусе 500 метров от дома № 15а, ограниченную улицами Коммунаров, Воронежской, Энгельса, Гоголя, Кубасова, Гагарина, 50 лет Октября, Западной, Гнездилова, Кирова, Разина, Никитина, Мичурина, Дубравной, Леонова и Кольцовской. А в селе Копыл под ограничения попала территория в радиусе километра от дома № 25, окруженную улицами Молодежной, Комсомольской, Садовой, Советской и Степной.