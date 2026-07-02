427 килограммов запрещенной еды изъяли за месяц в аэропорту Красноярска

В июне 2026 года сотрудники Россельхознадзора проконтролировали 258 международных рейсов в аэропорту Красноярска. Из ручной клади и багажа пассажиров изъяли 427 килограммов продуктов, запрещённых к ввозу в Россию.
Как рассказали в управлении, в числе изъятого — овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай. Вся продукция, не соответствующая фитосанитарным требованиям, уничтожена в специальной печи.
Всего за месяц зафиксировано 23 нарушения карантинного законодательства. Пассажиры прибывали из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске в абрикосах и капусте из Китая нашли опасных вредителей.