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427 килограммов запрещенной еды изъяли за месяц в аэропорту Красноярска

В числе изъятого — овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай.

В июне 2026 года сотрудники Россельхознадзора проконтролировали 258 международных рейсов в аэропорту Красноярска. Из ручной клади и багажа пассажиров изъяли 427 килограммов продуктов, запрещённых к ввозу в Россию.

Как рассказали в управлении, в числе изъятого — овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и чай. Вся продукция, не соответствующая фитосанитарным требованиям, уничтожена в специальной печи.

Всего за месяц зафиксировано 23 нарушения карантинного законодательства. Пассажиры прибывали из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске в абрикосах и капусте из Китая нашли опасных вредителей.