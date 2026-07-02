Опасны для детей? Хищная медуза из реки Амазонки захватила юг России

Пресноводная медуза-хищник из Амазонки Craspedocusta sowerbii, которую заметили в наших широтах, по словам учёных, пробралась в регион совсем недавно и продолжает своё путешествие на юг. По данным Российской академии наук (РАН), пресноводная медуза уже давно встречается в самых разных уголках страны. Её находили в Тульской, Тверской, Нижегородской областях, в пресноводной части Финского залива со стороны Санкт-Петербурга, в Поволжье (Башкортостан) и даже в окрестностях Иркутска (Восточная Сибирь). А вот теперь она добралась и до южных широт.