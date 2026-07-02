Опасны для детей? Хищная медуза из реки Амазонки захватила юг России

Лето на юге России продолжает подкидывать биологические сюрпризы: то «морские блохи» атакуют отдыхающих на Азовском побережье, то гигантские сколопендры пугают дачников, то саранча налетает на поля. Теперь новая диковинка — в водах Волги и Дона замечена пресноводная медуза, которая уверенно продвигается к Каспийскому морю.
Пока в соседских чатах гадают, откуда взялся «призрачный зонтик» в родной реке и опасен ли он для купальщиков, rostov.aif.ru пытается разобраться в ситуации. Корреспондент вместе с учёными и медиками выяснил, кто такая загадочная медуза, откуда она пришла и стоит ли бояться встречи с ней в воде. Подробности — в материале.
Хищный «пришелец».
Пресноводная медуза-хищник из Амазонки Craspedocusta sowerbii, которую заметили в наших широтах, по словам учёных, пробралась в регион совсем недавно и продолжает своё путешествие на юг. По данным Российской академии наук (РАН), пресноводная медуза уже давно встречается в самых разных уголках страны. Её находили в Тульской, Тверской, Нижегородской областях, в пресноводной части Финского залива со стороны Санкт-Петербурга, в Поволжье (Башкортостан) и даже в окрестностях Иркутска (Восточная Сибирь). А вот теперь она добралась и до южных широт.
«Это строго пресноводная медуза, которая обитает уже всесветно и является планктонным хищником в естественной среде своего обитания. Медуза потребляет планктонных ракообразных, планктонных червей. Собственно говоря, всю ту кормовую базу, которой у нас питается ихтиофауна», — заявила в разговоре с нашей редакцией научный сотрудник Каспийского филиала Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Мария Бирюкова.
По её словам, медуза продвигается на юг, предположительно, из Волгоградской области.
«В 2023 году её обнаружили волгоградские специалисты в створе Волго-Донского канала. Предположительно, эти медузы распространились с потоками воды, которая от Волжской ГЭС поступает в Астраханскую область», — поясняет учёный.
Капризное существо.
Мария Бирюкова обращает внимание на важную деталь: медуза — это лишь одна из стадий развития организма.
«Невооружённым глазом её возможно зафиксировать только на медузоидном этапе развития, когда на поверхности воды непосредственно плавают медузы, разнополые, и происходит половое размножение данного вида гидроидных медуз. Потому что на этапе гидроидного полипа они очень мелкие, не более одного миллиметра», — отмечает Мария Бирюкова.
Биолог Никита Степанов добавляет: вокруг происхождения этой медузы существует распространённая путаница.
«Первостепенно, эти крохотные создания родом вовсе не из Амазонии, а из бассейна китайской реки Янцзы. Путаница с Амазонкой возникла не на пустом месте: впервые медузу заметили в 1880 году в Лондоне, в оранжерейном бассейне с гигантской амазонской кувшинкой Victoria. Оттуда, по всей видимости, и тянется красивая, но ошибочная “южноамериканская” легенда», — рассказывает в разговоре с нашей редакцией биолог Никита Степанов.
По его словам, Craspedacusta sowerbii расселилась почти по всему земному шару — её находят на всех континентах, кроме Антарктиды. Любит она стоячую и медленно текущую пресную воду: пруды, озёра, водохранилища, затопленные карьеры, спокойные заводи рек.
«Появляется, как правило, в конце лета, когда вода хорошо прогревается, и делает это по-своему: в одном и том же водоёме может вспыхнуть массово, а потом исчезнуть на несколько лет. Крайне капризное существо», — отмечает биолог.
Два сантиметра.
Главный вопрос, который волнует купальщиков: опасна ли медуза для человека? Мария Бирюкова успокаивает — нет.
«Ожогов при контакте во время купания не вызывают. Единственный нюанс здесь заключается в том, что у людей, у которых действительно высокая реакция на различные виды аллергенов, а также у маленьких детей, у которых иммунная система ещё не достаточно окрепшая, может возникнуть незначительная аллергическая реакция в виде лёгких покраснений, высыпаний», — подчёркивает Мария Бирюкова.
Биолог Никита Степанов подтверждает: стрекательные клетки у медузы есть, но они слишком слабы, чтобы пробить человеческую кожу.
«Встретить в воде это призрачное пульсирующее “зонтичное облачко” — даже маленькая удача и любопытное зрелище. И всё же призыв тут один: любоваться — да, тыкать — нет. Это дикое животное, пусть и крохотное. Медуза невероятно нежная и хрупкая, неосторожное прикосновение легко её травмирует», — резюмирует специалист.
Фельдшер скорой помощи Максим Маценко подчёркивает: случаев укусов пресноводной медузы в его практике не было, но общие правила поведения при встрече с любой медузой знать полезно.
«Лучше медуз не трогать. Если ужалила, нужно сразу обращаться в ближайший медпункт пляжа, чтобы там обработали водой и дезинфицирующими растворами. Самому не трогать, одежду не прикладывать на рану, не мочиться. Если есть аллергическая реакция, то нужны соответствующие препараты», — комментирует в разговоре с нашей редакцией Максим Маценко.
Конкурент, а не враг.
Несмотря на безобидность для человека, пресноводная медуза может создать проблемы для экосистемы. Мария Бирюкова объясняет, в чём именно.
«Данный вид медуз не является кормовым объектом ни для птиц, ни для рыб, ни для млекопитающих, ни для черепах. То есть естественных врагов у данной медузы нет. На этапе гидроидного полипа она является фильтратором, отчасти потребляя мелкий бактериопланктон. Да, составит конкуренцию для планктоядных видов рыб. Приведёт ли это к какому-либо экономическому ущербу, пока сказатьсложно, потому что комплексные полноценные исследования только начались», — отмечает Мария Бирюкова.
При этом учёный подчёркивает: в солёной воде Северного Каспия медуза выжить не сможет.
«Вид строго пресноводный. И поступление при нагонном ветре морской солёной воды для них губительно. Также данный вид гидромедуз боится заморозков, когда водоём полностью промерзает», — поясняет Мария Бирюкова.
По её словам, медузы способны капсулироваться при неблагоприятных условиях. Но полное промерзание водоёма или его высушивание станет причиной гибели представителей этого вида.
Биолог Евгения Битюкова добавила в разговоре с rostov.aif.ru, что появление новых видов медуз в российских водоёмах — сигнал, что экосистемы постепенно меняются под влиянием климата и деятельности человека.
«Их распространение скажется на местных сообществах. Медузы питаются зоопланктоном и личинками гидробионтов, поэтому если она размножится, то пищевые цепочки будут изменяться. Нужно за ними наблюдать, особенно пока они попали сюда, то есть на ранних этапах их расселения. Это нужно, чтобы понимать, как они будут взаимодействовать с местной фауной», — отметила эксперт.
Она добавила, что небольшие изменения могут иметь долгосрочные экологические последствия если они тут сильно приживутся и начнут размножатся.