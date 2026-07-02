Хищная медуза из реки Амазонки захватила юг России

«Данный вид медуз не является кормовым объектом ни для птиц, ни для рыб, ни для млекопитающих, ни для черепах. То есть естественных врагов у данной медузы нет. На этапе гидроидного полипа она является фильтратором, отчасти потребляя мелкий бактериопланктон. Да, составит конкуренцию для планктоядных видов рыб. Приведёт ли это к какому-либо экономическому ущербу, пока сказатьсложно, потому что комплексные полноценные исследования только начались», — отмечает Мария Бирюкова.