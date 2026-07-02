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Избирком назвал число избирательных кампаний в Красноярском крае

Каких депутатов предстоит выбрать жителям Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

Краевой избирком назвал число избирательных кампаний на выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября и совпадают с общероссийскими датами. Всего кампаний 11 — федерального, краевого и местного уровней.

Во-первых, всем жителям края предстоит проголосовать за депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание. Во-вторых, нужно сделать выбор депутатов первого созыва в созданные окружные Советы: Манско-Уярский, Эвенкийский и Таймырский Долгано-Ненецкий.

В третьих, назначены дополнительные выборы депутатов по одномандатным округам в Красноярске (№ 11), Ачинске (№ 15), Козульском округе (№ 3), Богучанском округе (№ 5), Енисейском (№ 10 и № 12), Идринско-Краснотуранском округе (№ 1).

По прогнозам принять участие в голосовании смогут более двух миллионов жителей региона.

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