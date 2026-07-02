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На лавандовом поле в Калининградской области появились новые редкие сорта

В этом году она зацвела на месяц раньше обычного.

Источник: Клопс.ru

На лавандовом поле, которое выращивают в Зеленоградском районе фермеры Иван и Юлия Прилипины, в этом году появились новые редкие сорта, а размер его вырос на несколько тысяч кустов. Как рассказал «Клопс» Иван, сейчас их плантация этого растения — самая большая в Калининградской области.

К началу июля душистое фиолетовое море уже предстаёт во всём великолепии: лаванда стала заметна даже с дороги. Несмотря на все погодные аномалии сезона, он выдался удачным.

"Перезимовали мы хорошо, — рассказал Иван. — Правда, весной долго лаванда просыпалась. Но из-за аномальной жары она в итоге очень быстро проснулась! И сейчас на пике.

Первый раз у нас такое, что поле цветёт параллельно с Крымом.

Обычно у нас на месяц позже всё. Начинается примерно в конце июля. А в этом году она зацвела уже 25 июня!".

Сейчас на 12 гектарах поля высажено около 10 000 кустов лаванды. Это не только классические ряды длиной более двухсот метров. По-прежнему есть большая фотозона с особо пышными куртинками. Специально высадили в этом году Иван и Юля лавандовое сердечко, правда, оно ещё набирает красоту. А вот лавандовый лабиринт с прошлого сезона уже окреп и подрос.

В коллекции диковинок уже не 15, а 20 сортов. "Самая интересная новинка, наверное, зубчатая вариегатная, мы её недавно нашли, — говорит фермер.

Это как роллс-ройс среди лаванды, самая уникальная, вот, которую можно найти!

Но она не зимует, мы её будем переносить, куст выкапывать, перемещать его в теплицу. Она не морозостойкая, в отличие от нашего обычного сорта".

Правда, ранний старт, как ни грустно, может обернуться и ранним финалом. Возможно, уже на следующей неделе лаванду придётся срезать: иначе перезревшие цветки почернеют, потеряют и декоративность, и практическое применение. Но пока фиолетовое море для желающих полюбоваться доступно.

Несколько сотен кустов из этого поля лаванды Юля вырастила сама из одного зёрнышка. Историю фермеров рассказывал «Клопс» год назад.

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