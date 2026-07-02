На лавандовом поле в Калининградской области появились новые редкие сорта

Сейчас на 12 гектарах поля высажено около 10 000 кустов лаванды. Это не только классические ряды длиной более двухсот метров. По-прежнему есть большая фотозона с особо пышными куртинками. Специально высадили в этом году Иван и Юля лавандовое сердечко, правда, оно ещё набирает красоту. А вот лавандовый лабиринт с прошлого сезона уже окреп и подрос.