Как найти лучшие кафе Волгограда: в 2ГИС появился список лауреатов

Лучших представителей общепита определили в шести номинациях. Алгоритм учитывал полноту информации о заведении, оценки и отзывы, фотографии, а также активность пользователей. Премию получили 19 кафе, 17 ресторанов, 14 кофеен, 20 точек стритфуда, 12 кондитерских и 7 баров. Всего в Волгограде лауреатами стали 121 компания из разных сфер.