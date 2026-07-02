Как найти лучшие кафе Волгограда: в 2ГИС появился список лауреатов

Волгоград вошел в число городов, где подвели итоги Премии 2ГИС за 2025 год. В Волгограде пользователи геосервиса выбрали 121 лучшую компанию, в том числе кафе, рестораны, кофейни, бары, кондитерские и точки стритфуда.
Среди лауреатов — ресторан «Волга-Волга», кафе «Мурава», кофейня «Воронка», бар «Гоголь» и кондитерская «Конфетки-бараночки».
Лучших представителей общепита определили в шести номинациях. Алгоритм учитывал полноту информации о заведении, оценки и отзывы, фотографии, а также активность пользователей. Премию получили 19 кафе, 17 ресторанов, 14 кофеен, 20 точек стритфуда, 12 кондитерских и 7 баров. Всего в Волгограде лауреатами стали 121 компания из разных сфер.
«Именно их выбор учитывает алгоритм, поэтому результаты Премии — это актуальный ориентир для поиска лучших мест в каждом городе и регионе, участвующем в проекте», — отметил директор по маркетингу 2ГИС Артем Кудзев.
Жители Волгограда игости города могут найти победителей и участников шорт-листа прямо в приложении 2ГИС.
Для этого достаточно ввести в поиске запрос «Премия 2ГИС», нажать кнопку проекта на стартовом экране или воспользоваться фильтром «Премия 2ГИС» в результатах поиска нужной рубрики.
Ранее сообщалось, что в первые выходные июля в Волгограде открываются бесплатные пляжи.