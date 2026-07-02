В Воронежской области объявили ракетную опасность

ВОРОНЕЖ, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности, в городе работали сирены.
«В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность в Воронежской области объявлена в 15.01 мск.
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