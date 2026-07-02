В Шарыпове юная девушка-курьер мошенников забрала у пенсионерок 1,5 млн рублей и попала под «уголовку» (видео)

В Шарыпове полицейские задержали 19-летнюю девушку, которую подозревают в участии в мошеннической схеме. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, она забрала около 1,5 млн рублей у двух пенсионерок.
В полицию обратились две местные жительницы 72 и 93 лет. Они рассказали, что передали незнакомке деньги якобы для «декларирования». По данным полиции, в июне пенсионеркам начали звонить неизвестные. Одной женщине они представились сотрудниками Пенсионного фонда и говорили о перерасчете пенсии. Второй сообщили, что звонят из администрации округа для выдачи медали и выплаты 5 тыс. рублей.
Обе пенсионерки по просьбе собеседников назвали номера своих страховых свидетельств. Позже им снова позвонили мошенники, которые представились сотрудниками госструктур. Они убедили женщин, что сбережения нужно передать «курьеру силовых ведомств», чтобы задекларировать и сохранить деньги. Пенсионерки передали посыльной в общей сложности около 1,5 млн рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Ей оказалась 19-летняя уроженка Иркутской области. Девушка рассказала полицейским, что сама стала жертвой мошенников. По ее словам, в мае ей позвонил неизвестный, представившийся курьером доставки цветов, и попросил назвать код из сообщения для согласования доставки букета. После этого ей якобы позвонили из силовых структур и сообщили, что от ее имени оформлена доверенность на гражданина недружественной страны. Чтобы избежать уголовного преследования, девушке поручили выполнять «фельдъегерские обязанности».
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.