В Шарыпове юная девушка-курьер мошенников забрала у пенсионерок 1,5 млн рублей и попала под «уголовку» (видео)

Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Ей оказалась 19-летняя уроженка Иркутской области. Девушка рассказала полицейским, что сама стала жертвой мошенников. По ее словам, в мае ей позвонил неизвестный, представившийся курьером доставки цветов, и попросил назвать код из сообщения для согласования доставки букета. После этого ей якобы позвонили из силовых структур и сообщили, что от ее имени оформлена доверенность на гражданина недружественной страны. Чтобы избежать уголовного преследования, девушке поручили выполнять «фельдъегерские обязанности».