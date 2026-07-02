Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День семьи, любви и верности воронежцев пригласили на бесплатные праздники в парках

И на церемонию чествования юбиляров супружеской жизни.

Источник: Комсомольская правда

Ко Дню семьи, любви и верности в Воронеже подготовили большую программу (0+). Бесплатные праздничные мероприятия пройдут в парках и скверах.

Итак, 8 июля в 11.00 в Мандельштамовском сквере начнется программа от Центральной библиотечной системы Воронежа. В это же время в парке «Орленок» запланированы концерт, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, мастер-классы, конкурсы для детей.

Большой праздник начнется в 11.00 и на площади у Благовещенского собора. Здесь пройдет церемония награждения юбиляров супружеской жизни, вручат медали ордена «Родительская слава», медали «За любовь и верность», поздравят женщин, которым присвоены почетные звания «Мать-героиня». Также у собора развернется ярмарка, где можно будет познакомиться с изделиями местных мастеров. На мастер-классах горожане узнают историю родного края, семейные традиции и попробуют себя в роли исследователей собственной родословной.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше