Два новых очага бешенства обнаружили в Нижегородской области

На время карантина на указанных территориях действует ряд ограничений: запрещено лечить больных и восприимчивых к вирусу животных, ввозить и вывозить восприимчивых особей, проводить охоту и отлов диких животных, организовывать ярмарки, а также допускать на территорию посторонних лиц.