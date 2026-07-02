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Два новых очага бешенства обнаружили в Нижегородской области

Источником инфекции стало личное подсобное хозяйство местного жителя.

В Нижегородской области зафиксированы два эпизоотических очага бешенства — сведения опубликованы на официальном ресурсе размещения правовых актов.

Первый очаг выявлен в Первомайске: карантинные меры введены на территории, ограниченной улицами Володарского, 50 лет Октября, Лесной, Коммунистической и Лесным переулком. Источником инфекции стало личное подсобное хозяйство местного жителя.

Второй очаг обнаружен в селе Новая Слобода Большеболдинского округа — там причиной также послужило заражение в частном хозяйстве.

На время карантина на указанных территориях действует ряд ограничений: запрещено лечить больных и восприимчивых к вирусу животных, ввозить и вывозить восприимчивых особей, проводить охоту и отлов диких животных, организовывать ярмарки, а также допускать на территорию посторонних лиц.

Ранее очередной очаг бешенства выявили в Нижегородской области.