Заседание по делу вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана перенесли

Заседание по делу вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и его брата перенесли. Обвиняемых не доставили в город. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород». Напомним, три года назад вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман внезапно оставил госслужбу и ушел на СВО. А в сентябре 2025 года его задержали в Сочи по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого заместителя главы города заключил с руководителем строительной компании муниципальный контракт как с единым подрядчиком. За лояльный контроль и дальнейшее покровительство Штокман получил взятку на сумму 55 млн рублей. Его брата — Михаила Штокмана — задержали в декабре того же года. Он проходит по делу как посредник во взяточничестве с использованием служебного положения. Илью и Михаила Штокманов должны были этапировать из Москвы в Нижний Новгород до заседания 2 июля. Однако в суде братьев не было. По соглашению прокурора и адвокатов рассматривать дело без обвиняемых не стали и слушание перенесли. Следующее заседание состоится теперь только в августе.