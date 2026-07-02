В Архангельске приступили к ремонту Ломоносовского Дворца культуры

Подрядная организация будет выполнять работы летом текущего и следующего года: фасад останется штукатурным, его узнаваемый геометрический рисунок не изменится, а скульптуры у входа будут обновлены. Напомним, ранее в учреждении культуры обновили холл, большой и малый залы, а также благоустроили территорию у центрального входа.