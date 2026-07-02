В Архангельске приступили к ремонту Ломоносовского Дворца культуры

Первый этап ремонта фасада Ломоносовского Дворца культуры начался в Архангельске в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Архангельской области.
«Учреждение не закрывается на время ремонта, здесь по-прежнему проходят детские праздники, концерты, творческие занятия, репетиции — проектировщики предусмотрели возможность продолжения деятельности учреждения. Сейчас для безопасности посетителей и прохожих на объекте монтируют строительные леса и защитную сетку», — сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Цыбульский.
Подрядная организация будет выполнять работы летом текущего и следующего года: фасад останется штукатурным, его узнаваемый геометрический рисунок не изменится, а скульптуры у входа будут обновлены. Напомним, ранее в учреждении культуры обновили холл, большой и малый залы, а также благоустроили территорию у центрального входа.
«Работы ведутся в Год культуры Русского Севера, объявленный губернатором Александром Цыбульским, и станут очередным этапом планомерного обновления учреждений культуры в столице Поморья в ходе нацпроекта “Семья”. Мы продолжим системную работу по модернизации культурных объектов региона, чтобы они оставались современными, уютными и востребованными у жителей», — подчеркнула министр культуры и туризма региона Оксана Светлова.
Ремонт планируют завершить в 2027 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.