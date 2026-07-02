Технику для обслуживания футбольных полей получили 8 округов Подмосковья

Первая партия машин направлена на стадионы в Дмитровском, Пушкинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Рузском округах, а также в городах Луховицы, Воскресенск и Клин. Тракторы оснащены навесным оборудованием для комплексного обслуживания искусственных полей: щетками для очистки поверхности, разбрасывателями для равномерного распределения резиновой крошки, мусороподборщиками. Это позволит оперативно восстанавливать поле после матчей и поддерживать игровые характеристики покрытия на профессиональном уровне в течение всего сезона.