Технику для обслуживания футбольных полей получили 8 округов Подмосковья

Специализированная техника для ухода за футбольными полями с искусственным покрытием поступила в восемь муниципалитетов Московской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Первая партия машин направлена на стадионы в Дмитровском, Пушкинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Рузском округах, а также в городах Луховицы, Воскресенск и Клин. Тракторы оснащены навесным оборудованием для комплексного обслуживания искусственных полей: щетками для очистки поверхности, разбрасывателями для равномерного распределения резиновой крошки, мусороподборщиками. Это позволит оперативно восстанавливать поле после матчей и поддерживать игровые характеристики покрытия на профессиональном уровне в течение всего сезона.
В ближайшее время ожидаются поставки ратраков — специализированных снегоуплотнительных машин для подготовки и содержания лыжных трасс. Техника будет направлена в Одинцовский городской округ и городской округ Дубна.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.