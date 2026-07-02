Медучреждения Красноярского края примут 37 молодых педиатров

Медицинские учреждения края примут 37 молодых детских врачей. Это выпускники Красноярского медицинского университета. Губернатор встретился с ними, рассказал о том, какие задачи перед ними стоят, и ответил на интересующие вопросы.
Так, один из главных моментов — жилье. Региональному минздраву получено обсудить это с главами муниципальных округов и в ближайшее время предоставить фотоотчет квартир, где будут жить молодые специалисты. На ближайшую сессию Законодательного Собрания края вынесут вопрос о порядке выплаты компенсации за аренду жилья, она должна стать ежемесячной.
В ходе встречи обсудили широкий круг тем: от оснащения больниц и поликлиник края современной медицинской техникой и почасовой загруженности врачей до повышения престижа профессии, методов вовлечения кадров и социальных льгот.
Остается добавить, что встреча прошла в стенах Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства — одном из лучших профильных медучреждений за Уралом.