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Медучреждения Красноярского края примут 37 молодых педиатров

Выпускники Красноярского медуниверситета поедут работать в муниципалитеты.

Источник: Комсомольская правда

Медицинские учреждения края примут 37 молодых детских врачей. Это выпускники Красноярского медицинского университета. Губернатор встретился с ними, рассказал о том, какие задачи перед ними стоят, и ответил на интересующие вопросы.

Так, один из главных моментов — жилье. Региональному минздраву получено обсудить это с главами муниципальных округов и в ближайшее время предоставить фотоотчет квартир, где будут жить молодые специалисты. На ближайшую сессию Законодательного Собрания края вынесут вопрос о порядке выплаты компенсации за аренду жилья, она должна стать ежемесячной.

В ходе встречи обсудили широкий круг тем: от оснащения больниц и поликлиник края современной медицинской техникой и почасовой загруженности врачей до повышения престижа профессии, методов вовлечения кадров и социальных льгот.

Остается добавить, что встреча прошла в стенах Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства — одном из лучших профильных медучреждений за Уралом.