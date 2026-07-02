Медучреждения Красноярского края примут 37 молодых педиатров

Так, один из главных моментов — жилье. Региональному минздраву получено обсудить это с главами муниципальных округов и в ближайшее время предоставить фотоотчет квартир, где будут жить молодые специалисты. На ближайшую сессию Законодательного Собрания края вынесут вопрос о порядке выплаты компенсации за аренду жилья, она должна стать ежемесячной.