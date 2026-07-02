В больнице Калининского района Кубани открыли обновленное отделение

Терапевтическое отделение открыли в больнице Калининского района Краснодарского края после капитального ремонта, проведенного в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В медучреждении полностью заменили инженерные сети, обновили внутреннюю отделку помещений, а благодаря перепланировке удалось улучшить условия размещения пациентов и организовать комфортную зону отдыха для персонала.
Отметим, что в больницу активно приходят работать молодые кадры. В 2026 году штат сотрудников пополнят 3 целевика, а в следующем — уже 14. Для их быстрой адаптации в коллективе действует система наставничества.
Всего до конца года планируется провести капитальный ремонт в отделениях 15 медицинских учреждений края.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.