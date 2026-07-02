Выставка «Северное солнце» открылась в Нижегородском художественном музее

Выставка золотного шитья «Северное солнце» (0+) открылась в Нижегородском художественном музее. Об этом сообщили в пресс-службе НГХМ.
В экспозиции представлено 70 предметов. Посетители могут увидеть придворные платья и мундиры, головные уборы жительниц севера, нижегородские костюмы. Нижегородская область — это один из крупнейших промысловых центров золотного шитья. Особенно активно промысел развивался в Городце, Лыскове, Арзамасском уезде.
Экспонаты для выставки предоставили из коллекции Нижегородского музея-заповедника, НГХМ, музея «Царское Село», Каргопольского музея. Художественную концепцию выставки разработал петербургский театральный художник Юрий Сучков.
К выставке также подготовили обширную образовательную программу — инклюзивные занятия, интерактивные экскурсии, мастер-классы, лекции. Выставка золотного шитья уже проходила Екатерининском дворце. После Нижнего Новгорода экспозиция отправится в Архангельск.
Нижегородцы и гости города могут посетить выставку со 2 июля до 30 августа.
Напомним, выставка реликвий династии Кузнецовых открылась в Нижнем Новгороде.