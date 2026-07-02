Выставка «Северное солнце» открылась в Нижегородском художественном музее

В экспозиции представлено 70 предметов. Посетители могут увидеть придворные платья и мундиры, головные уборы жительниц севера, нижегородские костюмы. Нижегородская область — это один из крупнейших промысловых центров золотного шитья. Особенно активно промысел развивался в Городце, Лыскове, Арзамасском уезде.