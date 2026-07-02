Мэру Казани представили новые антивандальные остановочные навесы

Табло будет отображать название остановки, время прибытия транспорта и прогноз погоды на русском, татарском и английском языках. В будущем павильоны планируют оснастить Wi-Fi. Городские власти отмечают, что содержание новых остановок возьмут на себя рекламные компании в обмен на право размещения рекламы.