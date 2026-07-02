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Мэру Казани представили новые антивандальные остановочные навесы

Всего в городе установят восемь таких павильонов.

Источник: Марат Мугинов

Мэру Казани Ильсуру Метшину представили новые остановочные павильоны с цифровым табло, камерами, подсветкой и USB-зарядками. Всего установят 8 таких павильонов, которые будут показывать расписание транспорта, прогноз погоды и маршруты.

Новые конструкции появятся на улицах Ленинградской, Маршала Чуйкова, Восстания, Рихарда Зорге и проспекте Ибрагимова. Они изготовлены из устойчивого к коррозии алюминия и закаленного стекла. Срок службы остановок составит до 25 лет.

Табло будет отображать название остановки, время прибытия транспорта и прогноз погоды на русском, татарском и английском языках. В будущем павильоны планируют оснастить Wi-Fi. Городские власти отмечают, что содержание новых остановок возьмут на себя рекламные компании в обмен на право размещения рекламы.