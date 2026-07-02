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Три мирных жителя пострадали при взрыве БПЛА в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области в результате детонации дрона на дорожном полотне пострадали трое мужчин. Их доставили в Шебекинскую ЦРБ. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Шебекинском округе Белгородской области в результате детонации дрона на дорожном полотне пострадали трое мужчин. Их доставили в Шебекинскую ЦРБ. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Один из пострадавших получил множественные осколочные ранения спины, рук и ноги. Его состояние оценивается как тяжелое — пациент будет переведен в областную больницу. Двое других пострадавших, получивших осколочные ранения, после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены остекление частного дома и газовая труба.

Под удар ВСУ также попали Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский округа. В них и в нескольких населенных пунктах Шебекинского округа зафиксированы повреждения административного здания предприятия и корпуса еще одного завода, объекта инфраструктуры, четырех частных домов, хозпостройки, газопровода, гаража, двух автомобилей, надворной постройки.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 62 раза. В результате два человека погибли и девять были ранены.

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