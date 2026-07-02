В Башкирии нашли работу более 2 тысяч участников ярмарки трудоустройства

«Федеральный этап традиционно приходится на конец июня, когда на рынок труда приходят молодые специалисты, только-только получившие дипломы, а также возрастает интерес к подработкам и занятости у подростков. Более 62 тысяч участников и свыше 2 тысяч реальных историй трудоустройства за два этапа карьерного события — это сильные цифры и серьезный интерес к площадке как со стороны работодателей, так и соискателей», — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова.