В Башкирии нашли работу более 2 тысяч участников ярмарки трудоустройства

Более 2 тыс. участников нашли новую работу на площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства в Башкирии, которая прошла при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.
Более 1 тыс. работодателей — от промышленных предприятий до IT-компаний — представили свыше 17 тыс. вакансий, предварительная договоренность о работе заключена с более чем 650 соискателями. В апреле и июне Всероссийская ярмарка трудоустройства собрала на своих площадках свыше 62 тыс. участников. По итогам двух этапов карьерного события в городах и районах республики на площадках ярмарки нашли новую работу более 2 тыс. человек.
«Федеральный этап традиционно приходится на конец июня, когда на рынок труда приходят молодые специалисты, только-только получившие дипломы, а также возрастает интерес к подработкам и занятости у подростков. Более 62 тысяч участников и свыше 2 тысяч реальных историй трудоустройства за два этапа карьерного события — это сильные цифры и серьезный интерес к площадке как со стороны работодателей, так и соискателей», — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.