В Ростовской области суд рассмотрит дело о мошенничестве на 18 эпизодов

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2025 года обвиняемая через интернет оформляла заявки на займы в личных кабинетах на сайтах микрокредитных организаций, указывая персональные данные другого лица. Введенные в заблуждение сотрудники микрокредитной организации заключали с госпожой Целиковой договоры займа, после деньги поступали на банковский счет, находившийся в пользовании обвиняемой.