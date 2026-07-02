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В Ростовской области суд рассмотрит дело о мошенничестве на 18 эпизодов

Багаевский районный суд рассмотрит уголовные дела в отношении Натальи Целиковой, возбужденные по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации при наличии особых обстоятельств) и 18 эпизодов по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Источник: Коммерсантъ

Багаевский районный суд рассмотрит уголовные дела в отношении Натальи Целиковой, возбужденные по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации при наличии особых обстоятельств) и 18 эпизодов по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2025 года обвиняемая через интернет оформляла заявки на займы в личных кабинетах на сайтах микрокредитных организаций, указывая персональные данные другого лица. Введенные в заблуждение сотрудники микрокредитной организации заключали с госпожой Целиковой договоры займа, после деньги поступали на банковский счет, находившийся в пользовании обвиняемой.

Кроме того, в августе 2025 года обвиняемая в доме потерпевшей воспользовалась ее мобильным телефоном и скопировала ее персональные данные. Следствие квалифицирует эти действия как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.