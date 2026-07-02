Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание по делу бывшего нижегородского заммэра Штокмана перенесли на август

Заседание суда по делу бывшего заместителя мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана перенесли на август.

Источник: Живем в Нижнем

Заседание суда по делу бывшего заместителя мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана перенесли на август. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».

Напомним, Илья Штокман был задержан в 2025 году по подозрению в получении взятки в 55 млн рублей. По версии следствия, чиновник получил деньги за помощь строительной компании в заключении контрактов. Позднее был задержан его брат Михаил Штокман за посредничество при передаче взятки.

Заседание должно было состояться 2 июля, однако братьев не доставили в зал суда. По словам адвокатов, Илью Штокмана уже этапировали в Нижний Новгород, а Михаила еще нет. И защита, и обвинение посчитали нецелесообразным рассматривать дело без обвиняемых.

Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман и его брат останутся в СИЗО до декабря.