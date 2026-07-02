Заседание по делу бывшего нижегородского заммэра Штокмана перенесли на август

Заседание должно было состояться 2 июля, однако братьев не доставили в зал суда. По словам адвокатов, Илью Штокмана уже этапировали в Нижний Новгород, а Михаила еще нет. И защита, и обвинение посчитали нецелесообразным рассматривать дело без обвиняемых.