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На дорогах Ростовской области установят 400 новых камер фиксации ПДД

На дорогах Ростовской области сейчас действует 380 камер фиксации нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году на дорогах Ростовской области планируют установить 400 новых камер видеофиксации. Об этом на пресс-конференции ГАИ рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.

— Мы рассматриваем вопрос об установке как минимум 400 камер. Все они служат только для одного — для профилактики нарушений и спасения жизней, — уточнил руководитель ведомства.

Сейчас на территории обалсти работают порядка 380 стационарных и передвижных комплексов. Умная техника фиксирует превышение скорости, непристегнутые ремни, использование телефона за рулем и выключенные фары.

Камеры помогают ликвидировать очаги аварийности. По статистике ведомства, главными причинами тяжелых происшествий остаются неправильный выбор скорости, выезд на встречную полосу и езда без прав.

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