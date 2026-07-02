«Россия сегодня» осветит события Всемирного фестиваля молодежи на 30 языках

«Я, конечно, не сомневаюсь, что фестиваль совместно нашей большой командой мы проведем на достойном, на хорошем уровне. И самое важное, что информация о нем будет распространена как внутри страны, так и за ее пределами посредством той инфраструктуры, тех возможностей, которые есть у медиагруппы», — отметил он.​