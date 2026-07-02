«Россия сегодня» осветит события Всемирного фестиваля молодежи на 30 языках

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Международная медиагруппа «Россия сегодня» осветит на 30 языках события Всемирного фестиваля молодежи, сообщил генеральный директор Дмитрий Киселев.
В четверг агентство и АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» подписали соглашение о сотрудничестве для совместного освещения мероприятия.
«Мы как медиагруппа, где РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Екатеринбурге, а Sputnik — информационный партнер, сделаем все, чтобы на трех десятках языков осветить это грандиозное событие в Екатеринбурге», — сказал Киселев.
Гендиректор отметил, что для него фестивальное движение имеет особое значение. Он рассказал, что был участником первого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР в 1957 году еще ребенком, а затем и фестиваля 1985-го уже в качестве журналиста.
«Важное дело в современном мире — это солидарность молодежи и студентов. Я уверен, в Екатеринбурге будет возможность поговорить друг с другом подрастающему поколению и построить контуры будущего мира. Я счастлив как генеральный директор медиагруппы “России сегодня” участвовать в столь благородном деле», — добавил Киселев.
Генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов, в свою очередь, поблагодарил агентство за сотрудничество.
«Я, конечно, не сомневаюсь, что фестиваль совместно нашей большой командой мы проведем на достойном, на хорошем уровне. И самое важное, что информация о нем будет распространена как внутри страны, так и за ее пределами посредством той инфраструктуры, тех возможностей, которые есть у медиагруппы», — отметил он.
Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге 11−17 сентября.