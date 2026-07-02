Сборная России стала чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности

Национальная сборная завоевала четыре медали и стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля, сообщили в Минпросвещения РФ. Участие школьников в международных состязаниях отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В финале сборная России встретилась с более чем 70 талантливыми школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Гонконг, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США.
«Российская сборная стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Поздравляем ребят и гордимся их успехом! Именно такой талантливой молодежи, как наши школьники-победители, предстоит определять контуры цифрового будущего. Благодарю их наставников и родителей за поддержку. Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, те страны, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Сегодня Россия уделяет особое внимание развитию цифровых технологий, в том числе с помощью исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, поддержки Альянса в сфере ИИ. Желаю участникам сборной и дальше развиваться в выбранном направлении, успешно решать даже сложные задачи и помогать стране — вы на верном пути!» — поздравил школьников заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Финал олимпиады состоял из двух туров по семь часов. Каждый тур включал в себя три комплексные задачи с тематическими подзадачами. Участники работали как над базовыми упражнениями, так и над высокотехнологичными заданиями, максимально приближенными к реальным киберугрозам. За верное решение всех задач можно было получить максимум 100 баллов.
Обладателями золотых медалей в индивидуальном зачете стали ученик 11-го класса московской школы Центра педагогического мастерства Даниил Мелехов, который также получил звание абсолютного чемпиона ICO, и ученик 11-го класса московской школы № 2031 Николай Белоусов. Серебряную медаль в индивидуальном зачете завоевал ученик 11-го класса московского лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова Артем Румянцев. Бронзовую награду в индивидуальном зачете взял ученик 10-го класса Международной школы Казани Роман Черемных.
«Поздравляю российскую сборную с блестящей победой на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе! Вы не просто завоевали золотые медали и звание абсолютного чемпиона, но и показали всему миру высочайший уровень подготовки российских школьников. Сегодня развитие компетенций в сфере информационной безопасности становится стратегически важным направлением для нашей страны», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Напомним, состав команды для участия в ICO был определен в рамках многоэтапного отбора, который проходил с сентября 2025 года по январь 2026-го. В ходе дистанционного квалификационного этапа более 700 школьников решали практические задачи. По его итогам 56 лучших были приглашены на очный финал, состоявший из трех туров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.