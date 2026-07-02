Сборная России стала чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности

«Российская сборная стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Поздравляем ребят и гордимся их успехом! Именно такой талантливой молодежи, как наши школьники-победители, предстоит определять контуры цифрового будущего. Благодарю их наставников и родителей за поддержку. Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, те страны, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Сегодня Россия уделяет особое внимание развитию цифровых технологий, в том числе с помощью исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, поддержки Альянса в сфере ИИ. Желаю участникам сборной и дальше развиваться в выбранном направлении, успешно решать даже сложные задачи и помогать стране — вы на верном пути!» — поздравил школьников заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.