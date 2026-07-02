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Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета

Тишковец: четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура поднялась до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самый жаркий день текущего лета. В Москве к 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что за все лето это второй случай с таким значением.

«Очевидно, что по итогам дня показатель максимального термометра будет выше, а значит, сегодняшний день станет самым жарким в этом сезоне», — подчеркнул он.

Позднее синоптик сообщил РИА Новости, что воздух в столице в четверг прогрелся уже до плюс 30,2 градусов.