Армянск переходит на графики подачи воды

«3 — 4 июля, в условиях нестабильной ситуации с электроснабжением и, как следствие, перебоев в водоснабжении, разработан временный график подачи воды», — сказано в сообщении.
Как уточняют на предприятии, в Армянске 3 июля воду будут подавать с 16 до 22 часов, в прилегающих селах 4 июля — с 18 до 22 часов.
«Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика», — добавили на предприятии.
В крымских поселках Новоозерное и Мирный с 2 по 7 июля из-за нестабильной подачи электроэнергии также вводится временный график подачи воды, сообщали ранее в пресс-службе администрации Евпатории.