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Армянск переходит на графики подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Абоненты Армянска и прилегающих населенных пунктов 3 и 4 июля будут получать воду по графику в связи с перебоями энергоснабжения. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«3 — 4 июля, в условиях нестабильной ситуации с электроснабжением и, как следствие, перебоев в водоснабжении, разработан временный график подачи воды», — сказано в сообщении.

Как уточняют на предприятии, в Армянске 3 июля воду будут подавать с 16 до 22 часов, в прилегающих селах 4 июля — с 18 до 22 часов.

«Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика», — добавили на предприятии.

В крымских поселках Новоозерное и Мирный с 2 по 7 июля из-за нестабильной подачи электроэнергии также вводится временный график подачи воды, сообщали ранее в пресс-службе администрации Евпатории.

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