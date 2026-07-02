За время нереста в Нижегородской области возбудили 20 дел о браконьерстве

Полиция возбудила 20 уголовных дел о незаконном вылове рыбы (ст. 256 УК РФ) за время операции «Нерест», которая проходила в Нижегородской области с апреля по июнь. Вместе с сотрудниками Росгвардии, областного минэкологии и рыбоохраны полицейские провели более 2 тыс. рейдовых мероприятий, сообщили в региональном ГУ МВД.