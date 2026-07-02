Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области благоустроят еще 57 избранных общественных пространств

Об этом сообщает донской губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростовской области в 2026 году благоустроят 46 общественных пространств в 39 муниципалитетах — это часть масштабной программы обновления городской среды. Всего по итогам VI Всероссийского онлайн‑голосования дончане выбрали 57 объектов: парки, скверы, бульвары и другие территории. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и проекта «Формирование комфортной среды» с привлечением федеральных средств.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в голосовании приняли участие 475 тысяч жителей региона. Наибольшую активность проявили жители Белокалитвинского, Верхнедонского, Усть‑Донецкого, Семикаракорского районов, а также городов Зверево, Азов и Шахты.

Среди территорий, которые ждёт модернизация, — парк Молодёжный в Белой Калитве, городской пляж Азова, Комсомольский сквер в Ростове‑на‑Дону, молодёжный бульвар в Звереве, территория в станице Новозолотовской и сквер в станице Казанской.

Особое внимание при согласовании проектов губернатор держит на озеленении: по его словам, принцип — минимум плитки, максимум зелёных насаждений. Планируется высадка деревьев и кустарников, а также сохранение уже растущих растений.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше