В Ростовской области благоустроят еще 57 избранных общественных пространств

В Ростовской области в 2026 году благоустроят 46 общественных пространств в 39 муниципалитетах — это часть масштабной программы обновления городской среды. Всего по итогам VI Всероссийского онлайн‑голосования дончане выбрали 57 объектов: парки, скверы, бульвары и другие территории. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и проекта «Формирование комфортной среды» с привлечением федеральных средств.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в голосовании приняли участие 475 тысяч жителей региона. Наибольшую активность проявили жители Белокалитвинского, Верхнедонского, Усть‑Донецкого, Семикаракорского районов, а также городов Зверево, Азов и Шахты.
Среди территорий, которые ждёт модернизация, — парк Молодёжный в Белой Калитве, городской пляж Азова, Комсомольский сквер в Ростове‑на‑Дону, молодёжный бульвар в Звереве, территория в станице Новозолотовской и сквер в станице Казанской.
Особое внимание при согласовании проектов губернатор держит на озеленении: по его словам, принцип — минимум плитки, максимум зелёных насаждений. Планируется высадка деревьев и кустарников, а также сохранение уже растущих растений.