В Ростовской области благоустроят еще 57 избранных общественных пространств

В Ростовской области в 2026 году благоустроят 46 общественных пространств в 39 муниципалитетах — это часть масштабной программы обновления городской среды. Всего по итогам VI Всероссийского онлайн‑голосования дончане выбрали 57 объектов: парки, скверы, бульвары и другие территории. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и проекта «Формирование комфортной среды» с привлечением федеральных средств.