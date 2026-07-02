В Самарской области обновят дороги к нацпаркам и памятникам природы

Трассы, ведущие к особо охраняемым природным территориям, общей протяженностью 15,6 км отремонтируют в этом году в Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
В нормативное состояние будут приведены маршруты к национальному парку «Бузулукский бор», памятникам природы «Гора Красная», «Старобинарадский бор» и «Урочище Монастырская гора».
Так, на подъезде к национальному парку «Бузулукский бор» обновят более 5 км дорог Кинель — Богатое — Борское и «Отрадный — Богатое» — Борское, расположенных в Борском районе. Сейчас на участках укладывают асфальт, строят тротуары и монтируют освещение. Работы планируют завершить до 1 сентября.
Также работы проведут на трассе Волжский — Курумоч — «Урал», мосту через реку Сок, расположенном на автодороге «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. В Сызранском районе завершат ремонт путепровода через дорогу Москва — Самара на трассе «Обход города Сызрань».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.