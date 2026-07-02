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227,8 млн рублей направят на капремонт моста через реку Сал в Ростовской области

Донской минтранс начал искать подрядчика для ремонта моста через реку Сал.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на капремонт моста через реку Сал из бюджета планируют направить 227,8 млн рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика. Информация указана на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает министерство транспорта Ростовской области. Заявки принимают до 3 июля, итоги тендера должны подвести 7 июля 2026 года.

Речь идет о ремонте переправы на участке дороги регионального значения от села Дубовское до села Заветное в Дубовском районе. По условиям контракта, подрядчик должен выполнить поставленные задачи в пять этапов, в период с даты договора по 30 ноября 2026 года включительно. Возможно досрочное выполнение работ.

Требования по гарантийным срокам: на обновленный мост — 8 лет, на верхний слой дорожного покрытия и барьерное ограждение — 5 лет, на дорожную разметку — один год.

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