227,8 млн рублей направят на капремонт моста через реку Сал в Ростовской области

Речь идет о ремонте переправы на участке дороги регионального значения от села Дубовское до села Заветное в Дубовском районе. По условиям контракта, подрядчик должен выполнить поставленные задачи в пять этапов, в период с даты договора по 30 ноября 2026 года включительно. Возможно досрочное выполнение работ.