Ушел из жизни бывший замглавы Михайловки Анатолий Воронин

Анатолий Воронин родился в Орловской области. С 1962 года его жизнь связана с Михайловкой. Здесь, на заводе пусковых двигателей, Воронин прошел путь от простого мастера до партийного лидера. Затем занял пост первого заместителя главы администрации Михайловки. Коллеги ценили его как мудрого наставника. За заслуги перед городом он получил классный чин действительного муниципального советника 1 класса.