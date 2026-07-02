От рекордов Гиннесса до «Оскара» в мире магии: иллюзионист Влад Алмазов выступит в Светлогорске

«Это путешествие в мир, где магия смешивается с юмором, а пранки заставляют смеяться до слёз. Влад превращает всех зрителей в активных участников шоу, дарит уникальные переживания и создаёт атмосферу настоящего волшебства», — рассказали организаторы.