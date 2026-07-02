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Роспотребнадзор выявил нарушения в свердловских лагерях

Свердловский Роспотребнадзор проверил почти 400 лагерей.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора, по данным на 29 июня 2026 года, проверили 399 лагерей. В некоторых из них были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Среди основных выявляемых специалистами нарушений: нарушение графика проведения текущих уборок спальных помещений; отсутствие маркировки на уборочном инвентаре; дефекты внутренней отделки и другие, — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Также в список наиболее распространенных нарушений попали несвоевременные замена перегоревших лампочек и покос травы. Отмечается, что всем оздоровительным учреждениям были выданы предписания об устранении выявленных недостатков.

— Применены меры административного воздействия. Контроль за ходом летней оздоровительной кампании продолжается, — отметили в ведомстве.

Согласно представленным данным, на текущий момент юные свердловчане отдыхают в 1 169 лагерях с дневным пребыванием. Все они были включены в реестр и имеют заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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