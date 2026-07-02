На Большой Покровской открылась уличная фотовыставка «Музей через объектив. 130 лет»

Нижегородский музей-заповедник представил 130-летнюю историю в 28 кадрах, охватывающих период с конца XIX века до наших дней. Они служат документальным свидетельством пройденного музеем пути. Редкие фотографии переносят в разные эпохи: можно увидеть, какими были первые экспозиции и как менялся облик музейных залов на протяжении 130 лет. Благодаря фотографиям на выставке можно отчетливо проследить, как трансформировалась тематика экспозиций в разные годы: они отражали политические изменения в стране и важнейшие темы и события своего времени.