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На Большой Покровской открылась уличная фотовыставка «Музей через объектив. 130 лет»

В экспозиции представлены 28 фотографий из музейного фонда Нижегородского музея-заповедника.

В Нижнем Новгороде открылась уличная фотовыставка «Музей через объектив. 130 лет» (0+). Проект Нижегородского музея-заповедника представлен в открытом формате на улице Большой Покровской в рамках праздничных мероприятий к 130-летию со дня основания музея. Экспозиция объединила 28 уникальных фотографий из музейного фонда. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

«Музей возник в городе, где жил и творил великий фотограф Максим Петрович Дмитриев, и на выставке представлены фотографии с самых первых шагов музея. Дальше экспозиция выстроена по хронологии. Эта выставка наглядно показывает неразрывную связь поколений — горьковчан, нижегородцев и, конечно, музейных сотрудников. Именно они становятся связующим звеном между людьми и событиями», — рассказал генеральный директор Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Нижегородский музей-заповедник представил 130-летнюю историю в 28 кадрах, охватывающих период с конца XIX века до наших дней. Они служат документальным свидетельством пройденного музеем пути. Редкие фотографии переносят в разные эпохи: можно увидеть, какими были первые экспозиции и как менялся облик музейных залов на протяжении 130 лет. Благодаря фотографиям на выставке можно отчетливо проследить, как трансформировалась тематика экспозиций в разные годы: они отражали политические изменения в стране и важнейшие темы и события своего времени.

Первые музейные выставки выполняли просветительскую функцию, демонстрируя публике древние экспонаты. После Октябрьской революции 1917 года музеи были включены в единую государственную систему. С этого времени их миссия стала шире — им поставили задачу формирования «нового человека». Музеи этого периода пропагандировали ключевые идеи эпохи: атеизм, индустриализацию и колхозное строительство.

В годы Великой Отечественной войны музей продолжал работать, посвящая выставки военной тематике. Экспозиции послевоенной эпохи и последующих десятилетий перекликались с юбилеями и масштабными государственными торжествами. С распадом СССР ушли в прошлое идеологические ограничения, что способствовало расширению тематики выставок. Сегодня музей выступает хранителем исторической памяти и культурного наследия, одновременно адаптируясь к современным вызовам.

Увидеть выставку «Музей через объектив. 130 лет», разместившуюся на пересечении улиц Большой Покровской и Пискунова, можно до конца августа.

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