Парковку автотранспорта ограничат на участке улицы Бетанкура с 22 июля

На участке улицы Бетанкура — в районе строения 1А — с 22 июля планируется ввести ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Ограничения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.