Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парковку автотранспорта ограничат на участке улицы Бетанкура с 22 июля

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Источник: Время

На участке улицы Бетанкура — в районе строения 1А — с 22 июля планируется ввести ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Ограничения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данных участках улицы и следовать указаниям дорожных знаков.