В Воронежской области отменили ракетную опасность

ВОРОНЕЖ, 2 июл — РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Воронежской области спустя 46 минут, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в четверг в 15.01 мск. Она длилась 34 минуты, ее отменили в 15.35 мск.
«Отбой ракетной опасности в регионе!» — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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