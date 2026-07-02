Около 70% заявлений для записи в 1-й класс подали через портал «Госуслуги»

Многие родители первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании — в некоторых школах очередность имеет решающее значение при зачислении. Больше всего заявлений было подано в Свердловской области — 43,4 тыс. Также лидерами стали Санкт-Петербург и Татарстан — там подали 40,4 тыс. и 35,3 тыс. заявлений соответственно. Во вторую волну, которая начнется 6 июля, зачислять будут во все школы, если там остались места.