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Около 70% заявлений для записи в 1-й класс подали через портал «Госуслуги»

Таким путем поступило 840 тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников.

Источник: Национальные проекты России

В ходе первой волны записи в первый класс 70% заявлений поступило через портал «Госуслуги». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Минцифры РФ.

С помощью портала «Госуслуги» родители подали 840 тыс. заявлений. Из них 49% приходится на девочек, 51% — на мальчиков. Все школы должны были открыть запись не позднее 1 апреля. В этом году раньше всех начали принимать заявления в Норильске, последней стартовала Самарская область.

Многие родители первоклассников заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта приемной кампании — в некоторых школах очередность имеет решающее значение при зачислении. Больше всего заявлений было подано в Свердловской области — 43,4 тыс. Также лидерами стали Санкт-Петербург и Татарстан — там подали 40,4 тыс. и 35,3 тыс. заявлений соответственно. Во вторую волну, которая начнется 6 июля, зачислять будут во все школы, если там остались места.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.