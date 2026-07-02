Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его авто

Как пояснил заведующий ожоговым центром Максим Новиков, подобные поражения молнией относятся к редким и крайне опасным травмам, поскольку могут вызывать серьезные повреждения нервной системы, сердечной мышцы и внутренних органов. Пациенту с ожогами лица, верхних и нижних конечностей была проведена противошоковая терапия, а затем хирург выполнил одномоментную пересадку кожи. Медики применили передовую методику, которая значительно ускоряет восстановление тканей и обеспечивает хороший эстетический результат.