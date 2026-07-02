Директор перевозчика объяснил, почему автобус в Анапу из Беларуси ехал через Брянскую область

В белорусской транспортной компании «Столица», чей автобус был атакован в Брянской области 2 июля, объяснили, почему был выбран такой маршрут, сообщил телеканал «Первый информационный».
По словам главы транспортной компании, автобус ехал из Минска в Анапу через Гомель и Добруш по официально утвержденному маршруту.
— Это регулярный рейс, который официально проходит по данному маршруту, — рассказал директор компании Константин Дегтярев.
Также он рассказал, что, к счастью, после удара все люди живы и серьезно не пострадали. Сам же удар пришелся в лобовое стекло, в результате чего два человека получили осколочные ранения от разбившегося стекла.
Кроме того, Дегтярев рассказал БелТА, что всех пассажиров белорусского автобуса, попавшего под атаку дрона, забрали и везут на территорию Беларуси на резервном автобусе. Резервный автобус транспортная компания оперативно направила из Гомеля после случившегося.
Здесь мы подробнее писали о том, что беспилотник ВСУ атаковал белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля, есть пострадавшие.