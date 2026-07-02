Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал продление госпрограммы развития Калининградской области

Путин продлил госпрограмму развития Калининградской области до 2036 года.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал продление программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Путин в четверг принял Беспрозванных в Кремле.

«Доложил о текущей ситуации в регионе, по всем вопросам получил поддержку, в том числе, президент поддержал продление госпрограммы “Социально-экономическое развитие Калининградской области” до 2036 года», — написал Беспрозванных на платформе «Макс».

Он отметил, что для региона созданы специальные условия. Через программу область получает помощь в финансировании многих проектов. Так, за последние 12 лет в областной бюджет перечислено свыше 415 миллиардов рублей на строительство крупных и социально значимых объектов — поликлиник и больниц, школ и детских садов, спортивных сооружений и театра эстрады в Светлогорске. Один из последних проектов — поликлиника на Сельме. Сейчас медцентр в Советске.

«Сделан огромный вклад в развитие логистики, энергетической безопасности, транспортной инфраструктуры. Всего с 2014 года по ней введено 220 проектов… Калининградская область всегда была в центре особого внимания президента. При любых сложностях всегда чувствуем поддержку… Глава государства передал всем калининградцам поздравление с предстоящим 80-летием нашей области!», — добавил Беспозванных.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше