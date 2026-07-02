Путин поддержал продление госпрограммы развития Калининградской области

Он отметил, что для региона созданы специальные условия. Через программу область получает помощь в финансировании многих проектов. Так, за последние 12 лет в областной бюджет перечислено свыше 415 миллиардов рублей на строительство крупных и социально значимых объектов — поликлиник и больниц, школ и детских садов, спортивных сооружений и театра эстрады в Светлогорске. Один из последних проектов — поликлиника на Сельме. Сейчас медцентр в Советске.