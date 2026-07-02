В Саратовской области представили разработки отечественных селекционеров

В рамках Дня поля участники и гости смогли ознакомиться с демонстрационными посевами, на которых в настоящее время представлено 65 сортов мягкой озимой пшеницы, 8 сортов твердой озимой пшеницы и 5 сортов ячменя Саратовской, Ершовской, Донской и Ростовской селекции, а также пообщаться с создателями сортов и заключить соглашения на приобретение семян.