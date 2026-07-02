В Саратовской области представили разработки отечественных селекционеров

Разработки отечественных селекционеров представили на Дне поля в Краснокутском районе Саратовской области, организованном в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Как отметила начальник отдела развития растениеводства регионального минсельхоза Наталья Шумкова, за последние пять лет аграриями области было получено более 60 новых сортов и гибридов, 20 из них — на базе научного центра Юго-Востока.
«В последние годы по валовому сбору зерна Саратовская область сохраняет безоговорочное лидерство в Приволжском федеральном округе, входит в десятку лидеров — регионов России по сбору зерна и в топ-3 по подсолнечнику. В этом есть немалая заслуга наших ученых-аграриев», — добавила представитель минсельхоза области.
В рамках Дня поля участники и гости смогли ознакомиться с демонстрационными посевами, на которых в настоящее время представлено 65 сортов мягкой озимой пшеницы, 8 сортов твердой озимой пшеницы и 5 сортов ячменя Саратовской, Ершовской, Донской и Ростовской селекции, а также пообщаться с создателями сортов и заключить соглашения на приобретение семян.
Большой интерес участников Дня поля вызвала выставка отечественной сельскохозяйственной техники и средств защиты растений и павильоны муниципальных образований, которые продемонстрировали самобытную культуру многонационального Краснокутского района.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.