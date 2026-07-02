Эксперт раскрыл опасность масштабной милитаризации Германии для России

Ранее в интервью изданию Handelsblatt генесекретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что ФРГ планирует к 2029 году выйти на целевой показатель альянса, увеличив расходы на оборону до 3,5% ВВП, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом. Рютте отметил, что это отличные новости для НАТО и подчеркнул, что такая лидирующая роль Германии нужна Европе.