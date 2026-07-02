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Эксперт раскрыл опасность масштабной милитаризации Германии для России

На днях правительство Германии приняло два пакета законодательных актов, призванных ускорить модернизацию Вооруженных сил страны. Подробнее о военной реформе ФРГ, отношении к ней в немецком обществе, а также о рисках милитаризации для России Новостям Mail рассказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

Военная реформа в ФРГ, которая сопровождается наращиванием расходов на оборону, началась в феврале 2022 года, напоминает Соколов. Канцлер Олаф Шольц на специальном заседании бундестага объявил о наступлении эпохи Zeitenwende — времени перемен и анонсировал масштабные преобразования в Германии, ядром которых стала военная реформа. Впоследствии преемник Шольца канцлер Фридрих Мерц не просто продолжил этот курс, но и существенно его усилил, увеличив финансирование реформирования бундесвера.

Эксперт обращает внимание, что в 2022 году бундесвер пребывал в крайне ослабленном положении. Немецкая армия с окончания холодной войны недофинансировалась.

Это был «чемодан без ручки» для правительства страны, на который было жалко тратить деньги. Как результат — с годами немецкая армия теряла свою боеспособность и кратно уступала вооруженным силам ближайших соседей.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Собеседник Новостей Mail рассказывает, что сложившуюся ситуацию критиковали даже те политические силы Германии, которых сложно было заподозрить в милитаризме. Военная реформа в ФРГ тогда имела широкую общественную поддержку. Очевидно, что столь экономически развитое государство, как Германия, не может позволить себе слабые вооруженные силы, уступающие своим ближайшим соседям и партнерам по НАТО.

При этом стоит отметить, что в документах ФРГ, принятых после 2022 года, основным источником угроз для Германии признана Российская Федерация, обращает внимание эксперт. В этом смысле военная реформа имеет выраженную антироссийскую направленность, поскольку все инвестиции в оборонный сектор фактически направлены на перспективу возможного военного противостояния с Россией. Все это, включая наращивание немецкого военного контингента в Прибалтике, выглядит как прямой источник угроз для России.

Занять доминирующую роль в НАТО Германия вряд ли может, и, скорее всего, руководство ФРГ не ставит всерьез такую цель для себя. Однако, тезис необходимости европеизации НАТО, то есть увеличения количества европейских, в том числе немецких представителей на командных должностях в структурах альянса, пользуется популярностью среди немецких политиков.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Сегодня Германия заявляет о готовности нести бо́льшую ответственность за оборону, по крайней мере на территории европейского континента. Однако при этом необходимо разделять идеологизированную риторику политиков и реальные настроения в стране, уверен собеседник Новостей Mail.

Немецкое общество, как и большинство обществ в государствах Евросоюза, является постгероическим, рассказывает Соколов. Граждане воспринимают участие вооруженных конфликтах как нецелесообразную активность. Кроме того, в таких обществах наблюдается низкая популярность службы в вооруженных силах и не так много граждан готовы защищать свою страну с оружием в руках.

Все эти обстоятельства являются большим препятствием и для военной реформы в Германии, и для тех целей, которые декларирует сегодня немецкое руководство в рамках НАТО.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Ранее в интервью изданию Handelsblatt генесекретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что ФРГ планирует к 2029 году выйти на целевой показатель альянса, увеличив расходы на оборону до 3,5% ВВП, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом. Рютте отметил, что это отличные новости для НАТО и подчеркнул, что такая лидирующая роль Германии нужна Европе.

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