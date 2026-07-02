Эксперт раскрыл опасность масштабной милитаризации Германии для России

Военная реформа в ФРГ, которая сопровождается наращиванием расходов на оборону, началась в феврале 2022 года, напоминает Соколов. Канцлер Олаф Шольц на специальном заседании бундестага объявил о наступлении эпохи Zeitenwende — времени перемен и анонсировал масштабные преобразования в Германии, ядром которых стала военная реформа. Впоследствии преемник Шольца канцлер Фридрих Мерц не просто продолжил этот курс, но и существенно его усилил, увеличив финансирование реформирования бундесвера.
Эксперт обращает внимание, что в 2022 году бундесвер пребывал в крайне ослабленном положении. Немецкая армия с окончания холодной войны недофинансировалась.
Это был «чемодан без ручки» для правительства страны, на который было жалко тратить деньги. Как результат — с годами немецкая армия теряла свою боеспособность и кратно уступала вооруженным силам ближайших соседей.
Собеседник Новостей Mail рассказывает, что сложившуюся ситуацию критиковали даже те политические силы Германии, которых сложно было заподозрить в милитаризме. Военная реформа в ФРГ тогда имела широкую общественную поддержку. Очевидно, что столь экономически развитое государство, как Германия, не может позволить себе слабые вооруженные силы, уступающие своим ближайшим соседям и партнерам по НАТО.
При этом стоит отметить, что в документах ФРГ, принятых после 2022 года, основным источником угроз для Германии признана Российская Федерация, обращает внимание эксперт. В этом смысле военная реформа имеет выраженную антироссийскую направленность, поскольку все инвестиции в оборонный сектор фактически направлены на перспективу возможного военного противостояния с Россией. Все это, включая наращивание немецкого военного контингента в Прибалтике, выглядит как прямой источник угроз для России.
Занять доминирующую роль в НАТО Германия вряд ли может, и, скорее всего, руководство ФРГ не ставит всерьез такую цель для себя. Однако, тезис необходимости европеизации НАТО, то есть увеличения количества европейских, в том числе немецких представителей на командных должностях в структурах альянса, пользуется популярностью среди немецких политиков.
Сегодня Германия заявляет о готовности нести бо́льшую ответственность за оборону, по крайней мере на территории европейского континента. Однако при этом необходимо разделять идеологизированную риторику политиков и реальные настроения в стране, уверен собеседник Новостей Mail.
Немецкое общество, как и большинство обществ в государствах Евросоюза, является постгероическим, рассказывает Соколов. Граждане воспринимают участие вооруженных конфликтах как нецелесообразную активность. Кроме того, в таких обществах наблюдается низкая популярность службы в вооруженных силах и не так много граждан готовы защищать свою страну с оружием в руках.
Все эти обстоятельства являются большим препятствием и для военной реформы в Германии, и для тех целей, которые декларирует сегодня немецкое руководство в рамках НАТО.
Ранее в интервью изданию Handelsblatt генесекретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что ФРГ планирует к 2029 году выйти на целевой показатель альянса, увеличив расходы на оборону до 3,5% ВВП, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом. Рютте отметил, что это отличные новости для НАТО и подчеркнул, что такая лидирующая роль Германии нужна Европе.