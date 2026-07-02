Суд обязал снести недострой в Нижнем Новгороде

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес решение о демонтаже самовольной постройки — иск администрации города был удовлетворён. Данные об этом предоставила Объединённая пресс‑служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Объект возводился на улице Свободы — в защитной зоне сразу двух памятников архитектуры федерального значения: жилых домов 1860‑х годов и 1877 года (адреса: ул. Свободы, 127 и 129).
Установлено, что строительство велось без разрешительной документации. Кроме превышения предельно допустимого процента застройки, были выявлены нарушения норм пожарной безопасности. По оценке суда, устранить выявленные нарушения технически невозможно.
Решение по иску городской администрации было принято 2 июля. Владельцу объекта предписано снести недостроенное здание в трёхмесячный срок с момента вступления судебного акта в законную силу.
Ранее аварийный недострой решили изъять на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.