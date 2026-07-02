В ночь на пятницу в Калининградской области будет бушевать ветер — МЧС

В ночь на пятницу, 3 июля, в Калининградской области будет бушевать ветер. Об этом сообщает МЧС региона.
«3 июля по Калининградской области, начиная с 02:00 ночи ожидается усиление западного, юго-западного ветра с 12 до 17 метров в секунду с дальнейшим усилением с 13 до 18 метров в секунду, на побережье до 22 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Последний тёплый день перед продолжительным периодом прохлады ожидается в четверг, 2 июля.
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