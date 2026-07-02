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Более 14 тысяч жителей Прикамья пострадали от укусов клещей с начала года

Основная доля нападений клещей происходит в лесах.

Роспотребнадзор Пермского края сообщает, что с начала года от укусов клещей пострадали более 14 тысяч жителей региона.

В 2026 году в регионе зафиксировали 14062 случаев нападения паукообразных, 2222 из которых приходятся на детей. Больше укусов клещей выявили в Пермском округе — 1900, в Перми — 1431, а в Добрянском округе — 952.

Отмечается, что в основная доля (60%) нападений клещей происходит в лесах. Ещё 24,3% случаев зафиксированы при посещении дач, 12,2% — во дворах домов, оставшиеся 3,3% связаны с пребыванием на иных территориях.

Исследования показали, что 52,8% паукообразных были инфицированы боррелиозом, 5,4% — эрлихиозом, 1,5% — анаплазмозом человека и 0,7% — энцефалитом.

Напомним, ранее стало известно, где в Пермском крае клещи чаще всего кусают людей.

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