Более 14 тысяч жителей Прикамья пострадали от укусов клещей с начала года

Роспотребнадзор Пермского края сообщает, что с начала года от укусов клещей пострадали более 14 тысяч жителей региона.
В 2026 году в регионе зафиксировали 14062 случаев нападения паукообразных, 2222 из которых приходятся на детей. Больше укусов клещей выявили в Пермском округе — 1900, в Перми — 1431, а в Добрянском округе — 952.
Отмечается, что в основная доля (60%) нападений клещей происходит в лесах. Ещё 24,3% случаев зафиксированы при посещении дач, 12,2% — во дворах домов, оставшиеся 3,3% связаны с пребыванием на иных территориях.
Исследования показали, что 52,8% паукообразных были инфицированы боррелиозом, 5,4% — эрлихиозом, 1,5% — анаплазмозом человека и 0,7% — энцефалитом.
Напомним, ранее стало известно, где в Пермском крае клещи чаще всего кусают людей.