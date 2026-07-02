Эксперты оценили качество услуг мобильной связи в Прикамье

Качество услуг связи «большой четверки» операторов оценивалось в баллах по трем показателям: радиопокрытие, голосовая связь и мобильный интернет. В совокупности операторы могли набрать 1 тыс. баллов. По радиопокрытию в сети LTE лидером стал T2 (87 из 100 баллов), совсем немного ему уступил «МегаФон» с 83 баллами. МТС набрал 79 баллов, «Билайн» — 76. По качеству голосовой связи первое место также получил Т2 (365 баллов из 450). Он лидирует в Перми, городах края и на автодорогах. За ним следуют МТС (281), «Билайн» (234) и «МегаФон» (226). По качеству мобильного интернета Т2 получил 252 балла из 450, за ним следуют «Билайн» с 225 баллами, МТС и «МегаФон» набрали, соответственно, 212 и 192 балла.