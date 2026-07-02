Движение транспорта ограничено на улице Ивана Чугурина

Движение транспорта по улице Ивана Чугурина в районе домов № 8 и № 10 на улице Культуры в Нижнем Новгороде закрыто в четверг, 2 июля, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).