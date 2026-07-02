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Движение транспорта ограничено на улице Ивана Чугурина

Ведутся аварийные работы на инженерных сетях.

Источник: Время

Движение транспорта по улице Ивана Чугурина в районе домов № 8 и № 10 на улице Культуры в Нижнем Новгороде закрыто в четверг, 2 июля, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Объехать зону производства работ можно по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Возобновят движение на данном участке после окончания работ.

Ранее сообщалось, что почти 100 километров инженерных сетей планируется заменить в этом году в Нижнем Новгороде.