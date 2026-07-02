Кубанские вузы объяснили рост стоимости платного обучения

По данным, которые приводятся со ссылкой на «Коммерсантъ», в среднем по России стоимость обучения в вузах в 2026 году выросла на 10,7%. Введение регулирования количества платных мест, отмечают эксперты, привело к неравномерной динамике цен: в ряде вузов рост составил 12−14%, а по отдельным направлениям — до трети. В Кубанском государственном университете стоимость обучения увеличилась по всем программам подготовки, при этом наиболее заметный рост — на 33% — зафиксирован на юридическом факультете.