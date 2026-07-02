В Госдуме высказались о ходе «40-дневной операции СБУ»

«Эти все удары, которые нанесли по важным объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, в частности по Киеву, местам сборки дронов, железнодорожным узлам, перерабатывающим заводам, всему, что связано с топливом, которое поставляется для украинской военной техники, — это только пока предупреждение киевскому режиму о том, что может произойти, если какое-то усиление террористической деятельности против России произойдет», — поделился политик.