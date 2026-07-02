Он обратил внимание, что российские спецслужбы активно задерживают диверсионные группы, которые готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру и другие промышленные объекты страны. Подозреваемые уже взяты под стражу. Сейчас они активно сотрудничают со следствием и дают показания.
«Самое главное — ни в коем случае ни спецслужбам, ни нам нельзя терять самообладание и бдительность», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Колесник также отметил, что массированный удар возмездия, нанесенный Вооруженными силами России, носит упреждающий и предупреждающий характер.
«Эти все удары, которые нанесли по важным объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, в частности по Киеву, местам сборки дронов, железнодорожным узлам, перерабатывающим заводам, всему, что связано с топливом, которое поставляется для украинской военной техники, — это только пока предупреждение киевскому режиму о том, что может произойти, если какое-то усиление террористической деятельности против России произойдет», — поделился политик.
Напомним, 25 июня глава киевского режима Владимир Зеленский запустил масштабную спецоперацию Службы безопасности Украины. Она рассчитана на 40 дней и направлена против Российской Федерации. «Утвердил Службе 40-дневную операцию», — написал бывший комик в Telegram-канале после встречи с командованием СБУ.