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В Госдуме высказались о ходе «40-дневной операции СБУ»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» оценил ход 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ), которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, пока каких-то прорывных решений или активных действий со стороны Украины в отношении России не видно.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Он обратил внимание, что российские спецслужбы активно задерживают диверсионные группы, которые готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру и другие промышленные объекты страны. Подозреваемые уже взяты под стражу. Сейчас они активно сотрудничают со следствием и дают показания.

«Самое главное — ни в коем случае ни спецслужбам, ни нам нельзя терять самообладание и бдительность», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Колесник также отметил, что массированный удар возмездия, нанесенный Вооруженными силами России, носит упреждающий и предупреждающий характер.

«Эти все удары, которые нанесли по важным объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, в частности по Киеву, местам сборки дронов, железнодорожным узлам, перерабатывающим заводам, всему, что связано с топливом, которое поставляется для украинской военной техники, — это только пока предупреждение киевскому режиму о том, что может произойти, если какое-то усиление террористической деятельности против России произойдет», — поделился политик.

Напомним, 25 июня глава киевского режима Владимир Зеленский запустил масштабную спецоперацию Службы безопасности Украины. Она рассчитана на 40 дней и направлена против Российской Федерации. «Утвердил Службе 40-дневную операцию», — написал бывший комик в Telegram-канале после встречи с командованием СБУ.

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